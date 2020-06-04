داعية إسلامي: عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية "جهل مركب" (فيديو)

أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر والداعية الإسلامي، أن الابتعاد عن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة نوع من أنواع الجهل المركب، مشيرًا إلى أن إلزام الدولة بارتداء الكمامة للحفاظ على صحة المواطن ليس كسر للحريات.





وتابع الداعي الإسلامي: "الأخذ بالأسباب واجب على كل مسلم، متابعًا: "لا بد أن نفكر بالأسباب، اعتمد على رب الأسباب".





وأوضح "الفيل"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أننا لابد أن نعتمد على الله في زوال الأسباب اعتمادًا كليًا بالإضافة إلى الأخذ بالأسباب.











