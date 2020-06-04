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أرقام نارية.. ماذا قدم فيرنر مع لايبزيج خلال 4 مواسم في الدوري الألماني ؟

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم مع فرانك لامبارد مدرب البلوز.

وسوف يكسر مسئولو النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج والمقدرة بـ50 مليون يورو قبل 15 يونيو القادم.

ويعد فيرنر من أبرز اللاعبين في الدوري الألماني خلال الأربعة مواسم الماضية، حيث سجل مهاجم لايبزيج 25 هدف حتى الآن هذا الموسم في 29 مباراة، وصنع 8 أهداف لزملائه في الفريق.

وكان أول مواسم فيرنر مع لايبزيج في 2016/2017، واحرز خلالها 21 هدف في 31 مباراة شارك بها مع ناديه، وصنع 7 أهداف.

ولكن انخفض معدل التهديف لفيرنر في موسم 2017/2018، حيث سجل 13 هدف فقط وصنع 8 أهداف، وارتفع معدل التهديف في الموسم التالي إلى 16 هدف بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وينافس تيمو فيرنر نظيره روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ على صدارة هدافي البوندسليجا، ويتفوق اللاعب البولندي ويحتل الصدارة برصيد 29 هدف.

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