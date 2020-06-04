سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة التحضير

إليكِ عزيزتي طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار في المنزل، بمكونات بسيطة جدا يمكنك تحضيرها بجانب الوجبات التي تفضلينها كالفراخ الكنتاكي أو محشي ورق العنب أو الأرز المعمر وخلافه:





المقادير

- احضري معلقة كبيرة من الخل الأحمر مع معلقة كبيرة من النعناع الناشف، و3 حبات من الخيار المفروم.

- احضري كوبا من لبن الزبادي

- ومعلقة كبيرة من عصير الليمون

- وفص من الثوم المفروم الناعم.

- احضري معلقة كبيرة من الملح





طريقة تحضير سلطة الزبادي في المنزل





1. ضعي الخيار في طبق عميق.





2. اخلطي اللبن الزبادي مع الثوم وعصير الليمون والملح والخل.





3. ضعي المزيج فوق الخيار المفروم فرما ناعما وحركي جيداً حتى تتمازج المكونات.





4. وزعي النعناع الناشف على وجه الطبق وقدميه، لأفراد اسرتك بالهنا والشفا.