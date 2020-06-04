Advertisements

ستيفاني صليبا تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أطلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، على محبيها بإطلالة جديدة مميزة وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وخطفت "ستيفاني"، الأنظار بإطلالة صيفية واعتمدت اللون الأبيض المتلائم مع بهجة فصل الصيف ولاقت الصورة إعجاب محبيها.


من جانب آخر، حققت ستيفاني نجاحات منقطعة النظير من خلال مسلسل الساحر في الماراثون الرمضاني المنصرم.


يذكر أن مسلسل "الساحر" تدور أحداثه حول عالم التنمية البشرية ومشاهير السوشيال ميديا، المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، ومن تأليف سلام كسيري ومن إخراج محمد لطفي عامر فهد.

أخبار تهمك

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

09:00 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين