ستيفاني صليبا تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

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أطلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، على محبيها بإطلالة جديدة مميزة وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وخطفت "ستيفاني"، الأنظار بإطلالة صيفية واعتمدت اللون الأبيض المتلائم مع بهجة فصل الصيف ولاقت الصورة إعجاب محبيها.





من جانب آخر، حققت ستيفاني نجاحات منقطعة النظير من خلال مسلسل الساحر في الماراثون الرمضاني المنصرم.





يذكر أن مسلسل "الساحر" تدور أحداثه حول عالم التنمية البشرية ومشاهير السوشيال ميديا، المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، ومن تأليف سلام كسيري ومن إخراج محمد لطفي عامر فهد.

