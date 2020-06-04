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"مواطن بعد تعافيه من كورونا": لا يقدّر الجهد الجبار لوزارة الصحة إلا من أصيب بالفيروس

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر

رغم قيامة بالالتزام بالحجر المنزلي لمده تزيد عن شهر ونصف، أًصيب مواطن و11 فردًا من أسرته والعاملين لديه بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليوضح بعد تعافية أن لا أحد يستطيع أن يقدر حجم العمل ‏الجبار الذي تقوم به وزارة الصحة إلا من أصيب بالفيروس، بدءاً من الرقم الموحد المخصص للتواصل مع المسؤولين ‏إلى العاملين في المحاجر والمستشفيات.

وكشف صالح آل الشيخ، عن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن نقل له المرض بعد إصابة أحد سائقي الأسرة، والذي دخل المستشفي قبل أيام من أكتشاف أعراض المرض عليه.

وقال المواطن صالح آل الشيخ خلال سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": بعد أن وصل فريق عمل وزارة الصحة ليقوم بالفحص بالمنزل، تم بعدها إبلاغنا بإصابة غالب أفراد الأسرة وكذلك الخادمات والسائقين، ووصل عددنا إلى 12 حالة إصابة، وأوضح أن الأعراض التي ظهرت عليهم كانت شبيهة بالإنفلونزا مع بعض الاختلاف في آلام العظام والصداع الشديدة.

وتابع: "الأعراض استمرت في شدتها لمدة يومين ثم بدأت بمرور الأيام تختفي تدريجيًا، إلا حاسة الشم والتذوق التي اختفت نهائيًا"، وأنه بعد صدمة إبلاغهم بإيجابية الحالات، والتي جاءت على دفعات حتى الصدمة الكبرى؛ خبر إصابة والده، والذي كان ألم إصابته أكثر من آلام أعراض الكورونا.

ولفت إلى أن والده نُقل للمستشفى ليتلقى الرعاية، فيما نُقل الجميع للعزل في أحد المحاجر، الذي تلقوا فيه الرعاية لمدة 10 أيام، وكانت رعاية فائقة جدًا وفق أعلى الإمكانات

وأوضح أنه بعد دخول الحجر بيومين تم ‏عمل مسحة وكانت إيجابية أيضًا، ولكن لم تظهر عليه أي أعراض، لذا قرر الفريق الطبي في المحجر إخراجه بعد مرور ‏‏10 أيام من أول مسحة نظرًا لتوقف الأعراض.

وبيّن أنه قبل الخروج تم إبلاغهم بضرورة العزل المنزلي ‏لأسبوعين إضافيين وأخذ التعهد عليهم بذلك، مضيفًا أن سائقه لا يزال منومًا في المستشفى، حيث إن أعراضه شديدة، إلاّ أنه في تحسن، ويُتوقع أن يخرج قريبًا.

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