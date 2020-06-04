أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال وطرق العلاج

ارتفاع ضغط الدم نادرا ما يرتبط بالأطفال، وفي الطبيعي يختلف ارتفاع ضغط الدم عند الرضيع وعند البالغينن وهناك العديد من الأسباب الأكثر شيوعا تؤدي غلى رتفاع ضغط الدم عند الطفل الرضيع.





مشاكل القلب من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الرضع، متمثلة في ضيق الأبهر (الشريان الكبير يسمى الأبهر)، والقناة الشريانية السالكة (عندما لا يغلق الشريان بين الأبهر والشريان الرئوي قبل الولادة).





نعلم أن الرئتين هما مصدر اكتساب الأكسجين وفقدان ثاني أكسيد الكربون ويجب أن يعملان بشكل جيد، لأن المشكلة في الرئة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.





ومن الممكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو العدوى الكلوية من ارتفاع ضغط الدم. تعتبر الحالات مثل المتلازمة الكلوية والفشل الكلوي الحاد والمزمن من الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم.





تناول العقاقير المخدرة قبل الولادة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال.









وعن علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال إليكم التالي:





يعالج الأطباء المشكلة من أساسها لكي يتعافى الأطفال نهائيا من ارتفاع ضغط الدم





نادرا ما يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى أدوية ارتفاع ضغط الدم، بلأن أدويته تختلف تماما عن أدوية الأشخاص البالغين.





ينضحك طبيبك بإعطاء طفالك نظاماً غذائياً منخفضاً في الملح والسكر، مع دمج الفواكه والخضراوات.