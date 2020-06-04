"السديس" يؤكد اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا





أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، أنه تابع سير الأعمال في وكالة الرئاسة بالمدينة المنورة.





ولفتت رئاسة شؤون الحرمين إلى أن "السديس" أكد على أهمية اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين، والمنصوص عليها في البروتوكولات الخاصة بالقطاع العام، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".



