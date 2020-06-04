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الصحة تعلن فيتامين "لاكتوفيرين" سلاح جديد لعلاج كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:27 م
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال
منى صموئيل
نصحت اللجنة العلمية لمواجة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بضرورة تناول فيتامين "لاكتوفيرين" مرتين يوميا، لتقوية جهاز المناعة واستخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد أثناء فترة العزل المنزلي.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، ان فيتامين "لاكتوفيرين" محفز للمناعة مثله مثل فيتامين C والزنك. 

وأضافت "العسال"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، ان فيتامين "لاكتوفيرين" عبارة عن نوع من البروتينات التي يتم افرازها بصورة طبيعية داخل جسم الأنسان مثل افرازات لبن الأم للأطفال ويستخدم كمحفز للمناعة ويعامل معاملة الفيتامينات.

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن وزارة الصحة ادرجت بالفعل "لاكتوفيرين" ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا بعد أن اتضح أن تناوله يقي من الإصابة بفيروس كورونا حيث يعمل بفعالية على تدمير ووقف تكاثر الفيروس داخل الجسم.

ونصح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، بتناول فيتاميني سي ودي والزنك، بالإضافة إلى تناول فيتامين "لاكتوفيرين"، والذي تم إدراجه ضمن برتوكول علاج مصابي "كورونا".

وأوضح أن فيتامين "لاكتوفيرين" هو عبارة عن أكياس يمكن تناوله بوضعه على كوب من المياه مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، غير إنه أكّد أن هذه الفيتامينات تحمي بالفعل من الإصابة بفيروس "كورونا"، لكن لا تمنعها، حيث تعمل الفيتامينات على منع تكاثر الفيروس داخل الخلية، كما أن الخلايا المشبعة بالزنك من الصعب أن يخترقها "كورونا"، لكن منع دخول الفيروس إلى الجسم ذاته يكون بإجراءات التباعد الاجتماعي وتوخي الحذر وارتداء الكمامة وغسل اليدين، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510".

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