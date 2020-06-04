في حب البحرين .. أصالة تكتب قصيدة عنها

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تحرص المطربة أصالة، على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت أصالة، صورة علم البحرين معلقه: "وطني فيه الأمان الّذي كنت أستشعره حين كان يمسك أبي بيدي وأنا معه أمشي كما يريد.. ولمّ أشعر لحظة منذ تشريفي بهذا الإنتماء، أنّي وحدي.. أهله فيهم من النبل والطّيب والفهم.. مايجعل لأيّ وطن مكانة وقيمة.. لهمّ عليّ أفضال كثيرة".





وتابعت: "لايوازيها ولائي.. ولايجاريهم قلبي بكلّ مافيه من محبّة كبيرة ووفاء.. الحمد لله كثيراً على نعمة أنعمها الله عليّ، بهديّة سأبقى ماحييت ممتنّة لها، وهي أنّني من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعاً، فجميعها في قلوبنا غالية".





يذكر أن الفنانة أصالة نصرى، ولدت فى مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، وتحديدًا فى حى أبو رمانة، والدها هو الفنان مصطفى نصرى، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم، أمانى، وأيهم، وريم - التى احترفت الغناء - وأنس، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتى حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها فى فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذى أقيم فى المنامة احتفالًا بالعيد الوطنى للبحرين فى العام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

