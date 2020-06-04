Advertisements

في حب البحرين .. أصالة تكتب قصيدة عنها

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص المطربة أصالة، على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت أصالة، صورة علم البحرين معلقه: "وطني فيه الأمان الّذي كنت أستشعره حين كان يمسك أبي بيدي وأنا معه أمشي كما يريد.. ولمّ أشعر لحظة منذ تشريفي بهذا الإنتماء، أنّي وحدي.. أهله فيهم من النبل والطّيب والفهم.. مايجعل لأيّ وطن مكانة وقيمة.. لهمّ عليّ أفضال كثيرة".


وتابعت: "لايوازيها ولائي.. ولايجاريهم قلبي بكلّ مافيه من محبّة كبيرة ووفاء.. الحمد لله كثيراً على نعمة أنعمها الله عليّ، بهديّة سأبقى ماحييت ممتنّة لها، وهي أنّني من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعاً، فجميعها في قلوبنا غالية".


يذكر أن الفنانة أصالة نصرى، ولدت فى مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، وتحديدًا فى حى أبو رمانة، والدها هو الفنان مصطفى نصرى، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم، أمانى، وأيهم، وريم - التى احترفت الغناء - وأنس، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتى حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها فى فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذى أقيم فى المنامة احتفالًا بالعيد الوطنى للبحرين فى العام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفنانة اصاله اصل

أخبار تهمك

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 11 ساعة

نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جولة مع الفنانين.. أصالة تكشف عن حملها لـ 3 جنسيات

أصالة تحمس الجمهور بأغنية "صندوق صغير" في حفلها بـ"الموسيقى العربية" (صور)

بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهورها بإطلالة جذابة في حفلها بالموسيقى العربية

أصالة نصري: "لا أجيد الحديث في أول الحفل.. وأخاف أن تقل نظرة الجمهور لي" (فيديو)

بهذه الكلمات.. أصالة نصري تشيد بالمايسترو هاني فرحات في حفلها بالموسيقى العربية (فيديو)

أصالة تهنئ منتخب البحرين بعد تتويجه ببطولة كأس الخليج

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين