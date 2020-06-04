مصطفى بكري يرد على شائعة إصابته بكورونا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل الشائعة التي تعرض لها هو وأسرته بشأن اصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه فوجىء أن مواقع الإخوان نشرت شائعة عن اصابته هو وأسرته بفيروس كورونا وتم فرض إجراءات أمنية مشددة عليهم.





وأوضح "بكري"، خلال برنامج "حقائق أسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإخوان نشروا صورة قديمة له أثناء تبرعه بالدم في 12 ديسمبر 2016 أثناء حادث الكنيسة البطرسية، وادعوا أنها أثناء مرضه، معقبا: "أنا موجود، واتعودنا على الكذب والادعاء".





وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المرض ليس عيبا، ويمكن أن يصاب أي شخص بالعدوى، فهو أمر وارد.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



