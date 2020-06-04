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الموارد البشرية تحدد آلية الحصول على موافقة صاحب العمل إلكترونيا "للمنتهية إقامتهم"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، بتحديد آلية التواصل مع صاحب العمل لإنهاء إجراءات نقل خدمة العامل الوافد الذي قد تم إنتهاء إقامته، وذلك في حالة تقديم الطلب أثناء سريان الإقامة.

وقام أحد المستفيدين بإرسال تساؤلًا على الحساب الرسمي للوزارة، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، قائلًا: " هل يحتاج العامل المنتهية إقامته إلى موافقة صاحب العمل الحالي لإتمام إجراءات طلب نقل الخدمة؟".

وقالت الوزارة: «إن الطلبات الخاصة بنقل الخدمة والمقدمة أثناء سريان الإقامة ورخصة العمل للعامل الوافد، يمكن اتمام إجراءاتها بالتواصل مع صاحب العمل الحالي للحصول على موافقتة عبر حسابه الإلكتروني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1975 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 806 حالات تعافٍ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 68،965، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,609 مليون إصابة، بينهم أكثر من 388 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,193 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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