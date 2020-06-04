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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: "ذاكروا متبقي أسبوعين.. ولا تغيير في القرار"
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:46 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما أعلنته الوزارة بخصوص الثانوية العامة تم تنفيذه، موضحا أن كل أطراف إدارة أزمة كورونا تباحثت ملف امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كورونا.
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق أسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن امتحان الثانوية العامة يحكمه قانون يضمن العدالة بين الطلاب، موضحا أن تطبيق الامتحانات الاليكترونية لا يمكن تطبيقه على طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أنهم أخر دفعة في النظام القديم.
ونصح وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بترك أولادهم للتركيز في المذاكرة حيث أنه متبقي على موعد الامتحانات أسبوعين، مؤكدا أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة ليس بصدد تغييره.
وأكد أنه سيتم إتخاذ إجراءات احترازية مشددة في لجان الامتحانات، حيث هناك خطط كاملة لتعقيم، وسيتم طرح فيلم تسجيلي حول الاجراءات التي ستتخذ، معلقا: "الفيلم ده عشان نريح أولياء الأمور".
وأوضح أنهم طالبوا بتوفير 33 مليون كمامة، و17 مليون جهاز كاشف للحرارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن أي طالب في منطقة حجر صحي سيدخل الامتحان في الدور الثاني ولن ينقص من درجاته، أو للسنة القادمة إذا أراد، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة قضية دولة.
ونوه بأن هناك اطمئنان لكافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم إتخاذها داخل اللجان، معقبا: "فيروس كورونا مستمر معانا ولازم نتعايش مع المرض".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510".
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