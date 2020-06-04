وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: "ذاكروا متبقي أسبوعين.. ولا تغيير في القرار"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما أعلنته الوزارة بخصوص الثانوية العامة تم تنفيذه، موضحا أن كل أطراف إدارة أزمة كورونا تباحثت ملف امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كورونا.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق أسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن امتحان الثانوية العامة يحكمه قانون يضمن العدالة بين الطلاب، موضحا أن تطبيق الامتحانات الاليكترونية لا يمكن تطبيقه على طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أنهم أخر دفعة في النظام القديم.





ونصح وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بترك أولادهم للتركيز في المذاكرة حيث أنه متبقي على موعد الامتحانات أسبوعين، مؤكدا أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة ليس بصدد تغييره.





وأكد أنه سيتم إتخاذ إجراءات احترازية مشددة في لجان الامتحانات، حيث هناك خطط كاملة لتعقيم، وسيتم طرح فيلم تسجيلي حول الاجراءات التي ستتخذ، معلقا: "الفيلم ده عشان نريح أولياء الأمور".





وأوضح أنهم طالبوا بتوفير 33 مليون كمامة، و17 مليون جهاز كاشف للحرارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن أي طالب في منطقة حجر صحي سيدخل الامتحان في الدور الثاني ولن ينقص من درجاته، أو للسنة القادمة إذا أراد، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة قضية دولة.





ونوه بأن هناك اطمئنان لكافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم إتخاذها داخل اللجان، معقبا: "فيروس كورونا مستمر معانا ولازم نتعايش مع المرض".



