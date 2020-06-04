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الأهلي يتقدم بشكوى ضد قناة الزمالك

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:44 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ميسون أبو الحسن
 
تقدمت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة الزمالك، واصفًا إياها بأنها خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وقالت الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي الأهلى للمجلس، إن شاشاتها تناولت سب وقذف وخوض في الأعراض، واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك، الذي يستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير.

وتضمنت الشكوى أيضًا، الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك، وما وصفته بـ"الأكاذيب" التي ساقها طعنًا في الذمة المالية لمسؤولي النادي الأهلي دون سند أو دليل.

وأكدت الشكوى أن محتوى شاشات قناة الزمالك، تضمن تصريحات لرئيس النادي "غير لائقة"؛ من تهديد ووعيد، وهو لا يملكه، فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.

وحذر "الأهلي" في شكواه، من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري، ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

وكان قد هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة الأهلي، ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، وذلك على خلفية أزمة اندلعت بين النادي والمستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن ما بدر من مجلس إدارة النادي لا يليق باسم وتاريخ النادي.

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