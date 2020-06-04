بعد إصابة عمال توصيل طلبات بكورونا.. تعرف على طرق التعامل مع الدليفري

كشف مركز توريد تديره إحدى أكبر شركات كوريا الجنوبية، عن إصابة 117 عامل توصيل طلبات "ديليفري" بفيروس كورونا، مما أكد احتمالية انتقال عدوي كوفيد 19 عن طريق العمال.





وقد أكد مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية أن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الطرود واللفائف التي ينقلها عامل توصيل مصاب أمر يدعوا للقلق، كما لم يستبعد خبراء الأمراض المعدية احتمال انتقال العدوى إذا لمس الشخص عينيه أو أنفه أو فمه جراء لمس الطرد الملوث.





ورغم ذلك أكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن انتقال عدوي فيروس كورونا عن طريق عامل توصيل الطلبات نادرا ما يحدث.





وينصح الخبراء، باتباع الإجراءات الاحترازية، عند استلام طلبيات "الدليفري"، لضمان الوقاية من عدوي فيروس كورونا، ولذلك وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للتعامل مع "الدليفري" للوقاية من فيروس كورونا.





نصائح للمواطنين للتعامل مع الدليفري :





1- ينبغي عدم استلام المشتريات باليد مباشرة.





2- أطلب من رجل الدليفري ترك الطلب على باب المنزل





3-حضر المبلغ المطلوب كاملا ولا تنتظر باقي المبلغ تجنبا للعدوى.





4- يفضل شراء مستلزماتك بالدفع الإلكتروني قدر الإمكان.





5- ينبغي التقاط أي عبوات وجبات جاهزة أو منتجات بالقفازات





7- تخلص من العبوة الخارجية للطعام فورا، ثم وضع الطعام على طبق بعد أن تتخلص من القفازات وتغسل يديك قبل الجلوس لتناول الطعام.





7- إما إذا كنت تلتقط الطعام في سيارتك افتح باب سيارتك بنفسك بدلا من رجل التوصيل حتى لا يلمس المقبض





8- عند استلام المنتجات ينبغي أن تقوم بغسلها جيدا بالماء والصابون إذا أمكن.





نصائح لعمال الدليفري لحماية أنفسهم من العدوى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.





1- يجب ترك الطلب عند الباب لعدم الاتصال المباشر بشخص.





2- ينبغي تنبيه صاحب الطلب عن وجوده خلف الباب للخروج لاستلامه، وذلك لتجنب انتقال العدوى بشكل ما.





3- أخد مسافة مناسبة بين العامل والمتلق للوقاية من الفيروس.





4- غسل اليدين بعد توصيل الطلب، لاسيما أن الفيروس ينتقل عبر الأشياء الجامدة.



