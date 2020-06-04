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البحرين تعلن عن أول مناقصة إلكترونية بالكامل

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:43 م
الشيخ نايف بن خالد آل خليفة
الشيخ نايف بن خالد آل خليفة

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات البحريني اليوم الخميس، عن فتح أول مناقصة إلكترونية بالكامل، وذلك بعد تدشين المجلس للمرحلة الثانية من نظام المناقصات الالكتروني وأتمتة كافة إجراءات المناقصات والمزايدات في ابريل الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن حث الوزارات والأجهزة الحكومية على سرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدماتها وإجراءاتها ومعاملاتها، وفي ظل الأوضاع الراهنة من تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

حيث تم فتح أول مناقصة تخص هيئة الكهرباء والماء بشأن توفير الخدمات الاستشارية لاستبدال 10 محولات كهربائية بحسب جدول الأتمتة المعد للمناقصات المطروحة، وبين المجلس أن جميع إجراءات المناقصة تم تنفيذها إلكترونيا بدءاً من تقديم طلب الجهة المتصرفة وطرح المناقصة عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مروراً بإيداع العطاء إلكترونياً من قبل المورّدين والمقاولين، وفتحها بشفافية تامة من قبل لجنة الفتح، على أن يتم إعلان نتائج الترسية مباشرةً بعد انتهاء عملية التقييم على موقع المجلس.

وبهذه المناسبة صرّح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بأننا نشهد نقطة تحول بإنجاز كافة مراحل المناقصة إلكترونيا، والتي ستكون باكورة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الالكترونية، والذي من شأنه تحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين وبين الجهات الحكومية.

وأوضح أن أتمتة الإجراءات وصولاً الى تطبيق الجيل الرابع لأنظمة المشتريات، جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها المملكة والعالم مع انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما سيساهم في تحفيز الموردين والمقاولين على المشاركة إلكترونياً والاستغناء عن استخدام المستندات الورقية والإجراءات التقليدية في شراء الوثائق وتقديم العطاءات وغيرها. 

وكان مجلس المناقصات والمزايدات قد دشن المرحلة الثانية من نظام المناقصات الإلكتروني اعتباراً من 22 أبريل الماضى، ليشمل أتمتة كافة إجراءات المناقصات والمزايدات، تمهيداً للتحول الرقمي الذكي من خلال الجيل الرابع لأنظمة المشتريات Procurement 4.0، أما بالنسبة للمناقصات التي تم طرحها قبل موعد التدشين، فجاري التعامل معها حسب الإجراءات المتضمنة في وثائق كل مناقصة.

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مجلس المزايدات والمناقصات المناقصة الالكترونية المحولات الكهربائية

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