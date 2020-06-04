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"شباب الصحفيين": إحالة مخرج قناة الشرق للتحقيق بعد إعلانه إصابة زوجته بكورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر والتي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن ما نشره المخرج عن مرض زوجته بكورونا وحجزها في إحدى مستشفيات إسطنبول أصاب العاملون في القناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة.

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