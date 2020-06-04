"شباب الصحفيين": إحالة مخرج قناة الشرق للتحقيق بعد إعلانه إصابة زوجته بكورونا

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر والتي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.



