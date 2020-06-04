Advertisements

وادي دجلة يكشف حقيقة التفاوض مع قائد الأهلي

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن قيام الفريق الدجلاوي بالتفاوض مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

 

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى تفاوض وادي دجلة مع حسام عاشور، خاصة وأن الموسم الحالي سيكون الأخير له داخل القلعة الحمراء.

 

وكتب سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اهتمام وادي دجلة بالتعاقد مع حسام عاشور غير  حقيقي".

 

يذكر أن علاقة حسام عاشور مع الأهلي قد وصلت لطريق مسدود، خاصة بعد هجوم اللاعب على الإدارة، فيما يتعلق بتفاصيل خاصة بمباراة اعتزاله، ما تسبب في أزمة كبيرة، قرر مجلس الإدارة على إثرها سحب الامتيازات المعروضة على عاشور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة حسام عاشور بوابة الفجر الفجر الأهلي

أخبار تهمك

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ أقل من ساعة

نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 11 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ ساعة و نصف

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي.. نجم الفريق ينفجر ويطلب الرحيل.. موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين