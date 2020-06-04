وادي دجلة يكشف حقيقة التفاوض مع قائد الأهلي

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن قيام الفريق الدجلاوي بالتفاوض مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى تفاوض وادي دجلة مع حسام عاشور، خاصة وأن الموسم الحالي سيكون الأخير له داخل القلعة الحمراء.

وكتب سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اهتمام وادي دجلة بالتعاقد مع حسام عاشور غير حقيقي".

يذكر أن علاقة حسام عاشور مع الأهلي قد وصلت لطريق مسدود، خاصة بعد هجوم اللاعب على الإدارة، فيما يتعلق بتفاصيل خاصة بمباراة اعتزاله، ما تسبب في أزمة كبيرة، قرر مجلس الإدارة على إثرها سحب الامتيازات المعروضة على عاشور.