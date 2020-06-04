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جبهة شباب الصحفيين: "العاملون في قناة الشرق هربوا بعد إصابة مقدمة برامج بكورونا"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر و التي تعمل  مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن ما نشره المخرج عن مرض زوجتة بكورونا وحجزها في احدي مستشفيات اسطنبول أصاب العاملين بالقناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة.

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