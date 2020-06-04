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نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أظهر نادي الزمالك منذ فترة رغبة كبيرة في التعاقد مع أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع أحمد أيمن الذي أبدى موافقته على الانضمام إلى الأبيض في الصيف القادم ولكن عطل نادي بيراميدز الصفقة بسبب المقابل المادي الضحم.

وأكدت تقارير صحفية أن أحمد أيمن منصور تلقى عروض إماراتية وسعودية في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف القادم.

ولم تفصح التقارير عن هوية الأندية التي تريد ضم أحمد أيمن في الصيف ولكن حسب ما ذكرته فإنهم قدموا عرض ضخم إلى اللاعب.

وكشفت التقارير أن أحمد أيمن يفكر حاليا بجديه في الموافقة على أحد العروض المقدمة له وخوض تجربة جديدة في دوري أخر بالموسم القادم.

يذكر أن نادي بيراميدز لا يمانع في بيع أحمد أيمن منصور في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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بيراميدز الزمالك الإنتقالات الصيفية احمد أيمن منصور

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