"احمد فهمي يشوق جمهورة لفيلمه الجديد "نقطه ومن أول السطر"

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نشر الفنان أحمد فهمي صورة له فيها شئ من الغموض وذاك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وظهر "فهمي" في الصوره مع الورقة والقلم يبدوا فيها التفكير في عمل جديد، ليعوض ما حدث في مسلسل رجاله البيت.



وعلق"فهمي"، علي الصورة قائلاً: "نقطة ومن أول السطر" يبدو كأنه يجهز لعمل جديد بعد فشله في مسلسل رجاله البيت.





يذكر أن شارك أحمد فهمي في بطولة مسلسل " رجالة البيت " مع أكرم حسني رمضان 2020 ، وهذا التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل " ريح المدام " الذي حقق وقتها نجاح كبير على مستوى جميع الفئات.