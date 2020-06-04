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غياب 3 نجوم عن تدريبات أتلتيكو مدريد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:31 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
وكالات

 

انتظم فريق أتلتيكو مدريد اليوم الخميس في التدريبات، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الإسباني مرة أخرى.

 

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد حصل على يوم راحة، وخاض الفريق مران اليوم في غياب المصابين جواو فيليكس وأنخل كوريا وشيمي فيرساليكو، إلى جانب دييغو كوستا الذي تدرب على الهامش كي يتمكن من الذهاب للمحكمة، لتوقيع تسوية على صلة بجريمة ضريبية.

 

وتوجه اللاعب ذو الأصول البرازيلية لمحكمة في مدريد صباح اليوم من أجل توقيع تسوية قضائية على صلة بجريمة تهرب عن سداد ضرائب بقيمة 1.1 مليون يورو، قبل بموجبها دفع غرامة قدرها 543 ألف يورو.

 

من جانبه، يواصل فيليكس التعافي من إلتواء في الركبة اليسرى ولن يشارك في مباراة فريقه المقررة أمام أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في 14 يونيو(حزيران)، نظرا لأنه، إلى جانب الإصابة، يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

ويستعد الأتلتي لخوض أول مواجهة له في الدوري الإسباني أمام أثلتيك بعد السماح بعودة المباريات منذ توقف النشاط في مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

 

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس قبل توقف المباريات، بينما يتصدر برشلونة الليجا بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.

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