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"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

"علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت" بهذه الكلمات قررت شركة "تاج ميديا" طرح أحدث أوبريت غنائي في حب مصر، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وهي بعنوان "شعبها جيش".

 

 الأغنية من غناء رانيا خورشيد، مي زكي، إسلام البدري، وهي من كلمات علي فتحي، والحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، ميديا برودكشن اتش كي اجنسي هادى كرم، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة.

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

علشان مصر نعيش ونموت

وعشانها في النار بنفوت

مصر علينا غاليه

مصر حبيبتي يا ام الدنيا

لازم تفضلي أولى مش تانيه

فوق الكل عاليه

 

___

 

مصر اكبر من أن حاجه تهزها

مصر بلد الأمن والخير والمحبه

في الشهامه وفي الأصول أهلها

تلقى كفتهم قصاد الكل طبه

"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)
"شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر من إخراج بتول عرفة (فيديو وصور)

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