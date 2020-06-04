لجنة المحافظة تتفقد مستشفيات الفرز والعزل بنصر النوبة وكوم أمبو

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استكملت لجنة المحافظة المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، جولاتها الميدانية للوقوف على أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجي لها برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.





وشملت الجولة الميدانية للجنة مستشفيات نصر النوبة، كوم أمبو، ودراو المركزية، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.



كما اطمئنت اللجنة أثناء مرورها على غرف عزل المرضى والتى يوجد بها داخل مستشفى نصر النوبة المركزى 7 حالات إشتباه وإيجابى، فيما يتواجد بمستشفى كوم أمبو المركزى 9 حالات إشتباه وإيجابي، في حين يتواجد بمستشفي دراو المركزى 5 حالات إشتباه وإيجابي، علاوة على تواجد 120 حالة إيجابية بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة، وخلال تفقدها للمخازن والصيدليات.





رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد إحتياطية من أسطونات الأوكسجين، بجانب إنتظام شبكات الغازات بهذه المستشفيات ووجود أسرة إضافية يمكن أن تستوعب حالات جديدة حيث تم مراعاة أن تكون أقسام العزلة منفصلة تمامًا عن باقى الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية، وشددت اللجنة بضرورة حسن معاملة وإستقبال المرضي مع الإلتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج.





وأكد على حتمية أنتظام حضور الأطقم الطبية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل في ظل هذه الفترة الحاسمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأشادت اللجنة بالدور البناء والوطني للمجتمع المدني في دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية بكميات إحتياطية، وهو الذى يتوازى مع الدعم المتواصل من وزارة الصحة والمحافظة لجميع المستشفيات بما يعكس التلاحم والتكامل بين جميع قوي المجتمع الأسوانى في مجابهة جائحة الكورونا.