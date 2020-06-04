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مصطفى بكري: "بحق عمر المختار ليبيا ستنتصر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:06 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الوضع في ليبيا صعب، والمؤامرة كبرة، وتركيا تتدخل بشكل كبير، والغرب صامت، معقبا: "وبحق عمر المختار وكل شهيد ليبي.. ليبيا ستنتصر".

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق أسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن المشير خليفة حفتر سينتصر رغم كل الأعداء، مضيفا أن مصر موقفها واضح ومحدد، ولن تقبل بهزيمة الجيش الوطني الليبي، لأن هذا يعني وجود المرتزقة عن الحدود.

جاء ذلك أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف الليبية على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ سنوات في البلاد، أفادت مصادر للعربية بأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وصل الأربعاء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع وزير الدفاع المصري.

بينما يتوقع أن يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تركيا غدًا، لبحث سبل الحل السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك.

في حين أفادت وكالة الإعلام الروسية أن نائب السراج وصل إلى موسكو لإجراء محادثات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل وكان عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت، أعلن سابقا استئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5) الأربعاء، بين الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضح ثابت، في تصريح صحافي، أن المشاورات ستبدأ اليوم برعاية البعثة الأممية، معربًا عن أمله في أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية قبول الأطراف الليبية استئناف محادثات 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير الماضي، مرحبة باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة في 23 فبراير الماضي.

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ليبيا تركيا بوابة الفجر السراج الأمم المتحدة الإعلامي مصطفى بكري

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