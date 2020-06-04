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أوبلاك يتحدث عن رحيل مدرب أتلتيكو مدريد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
تحدث السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رحيل الأرجنتيني خيرمان بورجوس المدرب الثاني في الفريق، والذي أعلن أنه سيترك الروخي بلانكوس نهاية الموسم الجاري.

وقال أوبلاك في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس "خيرمان (بورجوس) هو أسطورة للنادي، ظل لسنوات كثيرة هنا، كان الرجل الثاني للتشولو (دييجو سيميوني)".

وأضاف "أشياء كثيرة مما يفعلها لا ترى، لكنه قطعة مهمة في هذا المشروع، وكما قال هذا العام إنه يود الخروج هذا العام بطلا، أتمنى أن يحقق حلمه ويرحل من هذا النادي ببطولة".

ومع رحيل بورجوس، ظهرت تكهنات بأن جابي فيرنانديز، لاعب السد القطري حاليا، سينضم للجهاز الفني للروخيبلانكوس.

وأكد أوبلاك الذي يرتبط بـ"علاقة رائعة" مع زميله السابق، أنه لم يتم الحديث معه عن هذه الاحتمالية.

وقال "إنه على اتصال معي ومع لاعبين آخرين أيضا، ولكننا لم نتحدث أيضا عن هذا الموضوع. في الوقت الحالي لا يزال خيرمان هنا وما سيحدث الموسم المقبل سنراه حين ينتهي الموسم الحالي".

وأردف أوبلاك "لكن جابي بلا شك أسطورة للنادي وفي خلال فترة قصيرة سيعود، لا أعرف بأي طريقة وإذا كان ذلك الموسم المقبل، فالبتأكيد سنكون كلنا سعداء".

وفي الفيديو الذي أعلن فيه "مونو" قراره، قال إنه يود الخروج بعد الفوز بدوري الأبطال، بعدما خسر فريقه في نهائي هذه البطولة مرتين في 2014 و2016، وفي الموسم الحالي تأهل إلى ربع النهائي بعد الإطاحة بحامل اللقب ليفربول.

وعن أول مواجهتين في الليجا عقب عودة المنافسات، أمام أتلتيك بلباو وأوساسونا، قال أوبلاك إنه قلق من جميع الفرق وأنه يأمل أن يكون الفريق جاهزا لحصد نقاط كل مباراة لكي يكون من الفرق الأربعة الأولى المتأهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال أوبلاك، إن فريقه سيخوض المباريات المتبقية على أنها "11 نهائيا"، لكنه أشار إلى أن الأمر لن يكون سهلا على كل الفرق بعد توقف عن اللعب لشهرين ونصف.

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