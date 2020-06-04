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أحمد داش يرعب كورونا عبر "إنستجرام" (صورة)

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي

شارك الفنان أحمد داش، صورة من له من داخل أسانسير، وظهر وهو متخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حيث كان يرتدي "كمامة"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "لما تقابل كورونا فيس تو فيس"،"ربنا يبعد عنك كل شر".

 

يذكر أن أحمد داش شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، بجانب عدد من الفنانين أبرزهم محمد رمضان وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد.

أحمد داش يرعب كورونا عبر "إنستجرام" (صورة)
أحمد داش يرعب كورونا عبر "إنستجرام" (صورة)

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