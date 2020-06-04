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معلومات لا تفوتك عن فتاة تيك توك منار سامي التي تتصدر "ترند" جوجل

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:44 م
منار سامي
منار سامي

تصدرت منار فتاة تيك توك منار سامي "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الخميس الموافق الـ4 من يونيو 2020، عقب تداول مجموعة من فيديوهاتها التي أثارت جدلًا واسعًا، لظهورها الغير ملائم.


فتاة تيك توك منار سامي 


وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فتاة تيك توك منار سامي التي تسير على خطى من قامت الشرطة المصرية بالقبض عليهم في وقت سابق، لنشرهم أفعالا فاضحة تحرض على الفسق والفجور.


تحريض جديد من فتاة تيك توك منار سامي


ودخلت فتاة تيك توك منار سامي دائرة الذين يذهبون دون عودة، حيث تسير على خطى مودة الأدهم وحنين حسام ومنة عبدالعزيز، وغيرهم من أساؤوا إلى سمعة المصريين باستغلالهم وسائلة ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير شريفة على حساب سمعة المجتمع.


فيديوهات فتاة تيك توك منار سامي



وظهرت فتاة تيك توك منار سامي في أكثر من فيديو نشر لها وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس مكشوفة "فاضحة" تثير والغرائز وتحرض على الفسق وتنشر الفجور، على درب من سبقوها.


فتاة تيك توك منار سامي ومودة وحنين ومنة


وظهرت فتاة تيك توك منار سامي عقب خلو الساحة من فتياتها الذين حصدوا الكصير من المتابعة والمشاهدات عقب أمر النيابة المصرية بضبطهم، وبالفعل سقطوا تباعًا ولا يزالوا.


فتاة تيك توك منار سامي والقانون


وينتظر فتاة تيك توك منار سامي ومن سبقوها ومن يتبعون نهجها عقوبات حال تم ضبطهم تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مائة، حيث يعاقب القانون كل من أنشأ حساب أداره على الإنترنت للتحريض على الفجور.


هوية فتاة تيك توك منار سامي


وكشف البعض عن هوية فتاة تيك توك منار سامي من خلال التعليقات على الفيديوهات المتداولة لها، على موقع تبادل الصور أو يوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، برغم ظهورها في إحدى المناسبات تقول إنها كانت بالطيران ولكن حبها للظهور عبر إنستجرام ومواقع التواصل جعلها تترك معهد مضيفي الطيران، بخلاف ما أشار إليه الكثيرون.


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