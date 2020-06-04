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طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
وجه طارق يحيي لاعب ومدرب الزمالك السابق، رسالة نارية إلي حلمي طولان نجم القلعة البيضاء السابق، وذلك بعد تصريحات الأخير وإشادته بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في أزمته الأخيرة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وكتب طارق يحيي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " الزملكاوي اللي بجد يا إما يدافع عن كيان النادي ومغتصباته، يا إما يخرس خالص"، في إشارة لعدم رضاه عن تصريحات "طولان" المساندة لمجلس الأهلي.

وكان حلمي طولان كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " كل التحيه والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي علي قراراته المحترمة الصادرة اليوم”.

وتسببت هذه الرسالة في هجوم عنيف ضد "طولان" من جماهير الزمالك وخالد الغندور وطارق يحيي عبر قناة النادي، مما دفعه ليكتب مجددًا: " “هو عشان اثبت للناس اني زملكاوي يبقي ضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم”.

وأضاف: “هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع واقدرهم ولا اتجاوز في حقهم واقدم للجميع صوره محترمه عن الزملكاوية المحترمين والا عايزيني امسك طبله زيكم”.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النادي الأهلي اتخذت عدة قرارات قوية في اجتماعه الأخير، أبرزها سحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ، ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقتها فيما يخص اعادة كافة التبرعات والهدايا إليه.

كما قرر مجلس الاهلي إلغاء الاستثناءات التي كان مفترض منحها لحسام عاشور قائد الفريق بعد اعتزاله، بالإضافة لمقاضاة الزمالك فيما يخص قضية نادي القرن الإفريقي.
 

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