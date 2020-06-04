Advertisements

كارتيرون يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:58 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي

 

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة رحيل واحد من نجوم خط الدفاع في الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية للتعاقد مع الونش في الصيف القادم مقابل مبالغ ضخمة.

 

ورفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل الونش عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري مقابل أي مبلغ مهما كان.

 

كما أكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أنه يرفض فكرة رحيل محمود الونش عن الفريق في الصيف نظرا لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

 

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن نادي الزمالك ينوي تجديد عقد محمود الونش مع الفريق ورفع راتبه ليستمر مع الفريق لوقت أطول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة كارتيرون رياضة الفجر الزمالك الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الدبابة الإفريقية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد العروض الخارجية.. الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

خالد الغندور يفجر مفاجأة سارة بشأن كارتيرون

كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق

نجم الزمالك يرفض العروض الخارجية من أجل الاستمرار مع الأبيض

الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"معلول"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

05:31 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين