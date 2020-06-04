وفاة جدة ملكة جمال مصر بسبب كورونا

أعلنت ريوان علاء، ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة لعام2017 وفاة جدتها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابها في موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علاء" طالبة متابعيها بالدعاء لجدتها قائلة "أرجوكم ادعولها الحاجة نعمة بنت نجية إن لله وإن إليه راجعون..بالله عليكو اللي يقدر يسلي عليها صلاة الغائب".

وتابعت حديثها داعية لجدتها قائلة "اللهم ارحمها واغفر لها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة..اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة".

يذكر أن ريوان علاء أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي وعائلتها مساء أمس.