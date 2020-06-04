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الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:45 م
فيتامين لاكتوفيرين
فيتامين لاكتوفيرين
زينب وهبه
نصحت اللجنة العلمية  بوزارة الصحة ، بضرورة تناول فيتامين "لاكتوفيرين" مرتين يوميا، لتقوية جهاز المناعة واستخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد أثناء فترة العزل المنزلي.

وترصد بوابة " الفجر" أهم المعلومات عن فيتامين "لاكتوفيرين" في النقاط التالية:
1- فيتامين "لاكتوفيرين" هو عبارة عن بروتين سكري كروي وبقايا من الأحماض الأمينية وتم حفظه بدرجة عالية وله كتلة جزيئية مقدارها 80 كيلو دالتون وهو ممثل في نطاق كبير في مختلف الإفرازات الإفرازية حيث يتواجد في الحليب بتركيزات عالية حيث تم إكتشافه لأول مرة في حليب الأبقار واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية.

2- ويدخل اللاكتوفيرين في وظائف متعددة ومختلفة وهو من عائلة الترانسفرين وهو معبأ في أكياس ويتم تناوله من خلال إفراغ الكيس على كوب من الماء والجرعة اليومية كما وصفتها وزارة الصحة هي كيسين في اليوم حيث يتم تناول كيس صباحًا وكيس مساءًا.

3- قامت وزارة الصحة بإدراج اللاكتوفيرين ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا بعد أن اتضح أن تناول فيتامين لاكتوفيرين يقي من الإصابة بكوفيد 19 حيث يعمل بفعالية في تدمير ووقف تكاثر فيروس كورونا داخل الجسم ويجب تجنب منع تناوله.

4- أجريت دراسات على اللاكتوفيرين على مجموعات كثيرة من الفيروسات مثل فيروس " سارس" والذي له صلة كبيرة بفيروسات كورونا والتي تسبب مرض " كوفيد 19 ".

5- يتميز فيتامين " لاكتوفيرين" بعدة خصائص لها علاقة بالمناعة وضد الإلتهاب وبالتالي فهي تساهم في الإستجابات الإيجابية للجسم ضد إنتقال العدوى.

6- يصنف "اللاكتوفيرين" على أنه ضمن المكملات الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم.

7- توضح مجموعة من الدراسات أن اللاكتوفيرين له دور في علاج ومنع عددًا من الإلتهابات الميكروبية.

8- يعتبر اللاكتوفيرين علاج وقائي ومساعد ضد الإصابة بكوفيد 19. 

9- يعتبر اللاكتوفيرين والببتيدات " سلسلة أحماض أمينية" لها علاقة وثيقة بجزيئات دفاعية ضرورية ضد مجموعات مختلفة ومتنوعة من مسببات الأمراض ويدخل في ذلك مجموعات فيروس كورونا.

10- يتميز اللاكتوفيرين بإمكانيات فريدة في حفاظه على عملية التوازن المناعي والفسيولوجي والحفاظ على الأنسجة والعمل على الحد من تلفها.

11- يساهم لاكتوفيرين وله إرتباط بشكل نسبي في تقليل معدل الإصابة بكوفيد19 عند الأطفال حيث أن معظم الأطفال في مختلف الدول نسبة إصابتهم بكوفيد 19 قليلة جدًا ونادرة خاصة الأطفال حديثي الولادة والرضع.

12- يمكن إستخدامه للوقاية من كوفيد 19 باعتباره مكملًا غذائيًا في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

13- يعتبر لاكتوفيرين آمن بشكل تام على حد وصف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حيث أنه في الأصل مشتق بصورة طبيعية من مصادر الأبقار.

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