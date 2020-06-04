الإمارات تدعم صمود 61 دولة حول العالم في مكافحة وباء كورونا





دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 61 دولة حول العالم، حتى اليوم بالإمدادات الطبية، لصمودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وقدمت أكثر من 701 طن من المستلزمات استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.





وأرسلت الإمارات يوم أمس الأربعاء، طائرتي مساعدات إلى مدغشقر وداغستان الروسية، تحمل كل منهما 9 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها 18 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وتأتي هذه المساعدات ضمن نهج الإمارات في تعزيز التضامن العالمي والتزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية حول العالم للتغلب على هذا الوباء.



