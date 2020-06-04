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الإمارات تدعم صمود 61 دولة حول العالم في مكافحة وباء كورونا
الخميس 04/يونيو/2020 - 06:32 م
دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 61 دولة حول العالم، حتى اليوم بالإمدادات الطبية، لصمودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وقدمت أكثر من 701 طن من المستلزمات استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.
وأرسلت الإمارات يوم أمس الأربعاء، طائرتي مساعدات إلى مدغشقر وداغستان الروسية، تحمل كل منهما 9 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها 18 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وتأتي هذه المساعدات ضمن نهج الإمارات في تعزيز التضامن العالمي والتزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية حول العالم للتغلب على هذا الوباء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,609 مليون إصابة، بينهم أكثر من 388 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,193 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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