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الباحة.. الدفاع المدني يُحذر من التقلبات الجوية المرتقبة

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر

أصدرت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، تحذير إلى المواطنين من التقلبات الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة بتجمعات المياه والمستنقعات.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، في بيان: إن منطقة الباحة ستشهد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية، وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق ( 12-15 /10 /1441 هـ) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ومصحوبة برياح نشطة سرعتها 45 كم/ ساعة، فضلًا عن تساقط البرد وتدفق السيول على كل من "الباحة - بلجرشي - العقيق - قلوة - المخواة – المندق".

وأضاف الغامدي: "ونظرًا للحالة المشار إليها، نحث جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات".

ودعا الجميع إلى زيارة حسابات مواقع  التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات، التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، مذكرًا بالتواصل عبر الرقم 998 على مدار الساعة.

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المملكة السعودية الدفاع المدني التقلبات الجوية الباحة الأرصاد

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