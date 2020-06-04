أشرف صبحي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الرياضة لحي الأسمرات

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، بمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعد تشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي.





يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تهدف الي تعظيم القيمة الاستثمارية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية الإنشائية.





وخلال الاجتماع إستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤى وأطروحات أعضاء مجلس الامناء بهدف تحقيق رؤية الدولة من إقامة تلك المنشآت التي يستفيد منها ابناء منطقة حي الاسمرات والمناطق المجاورة، وتوفير بديل لمنشأة رياضية ذات طابع إقتصادي.





ووجه الدكتور أشرف صبحي بوضع ألية تنفيذ لإدارة المدينة، حيث تضمن إدارة رياضية وفقا للاساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن، وتقديم خدمات متطورة، تكون جاذبه لكافة الأعضاء، مطالبا بإقامة عدد من الفعاليات والاحداث تناسب الاعضاء والمترددين على المدينة وذلك بعد إفتتاحها في إحتفالات ثورة ال ٣٠ من يونيو الجاري.





واختتم وزير الرياضة، بأن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بكافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتي تقدم أنشطة وبرامج مختلفة، تهدف الي توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.





وتضم مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، بتكلفة تتخطى ال ٢٠٠ مليون جنيه ونفذت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قام صباح اليوم بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بها، ورصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.





وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى اماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا ان حي الاسمرات اصبح الان واحدا من افضل الاماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.



