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اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية الان وزارة القوي العاملة
الخميس 04/يونيو/2020 - 06:14 م
اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية الان وزارة القوي العاملة
الاستعلام عن الدفعة الثانية من منحة العمالة منحة العمالة الغير منتظمة هي مساعدة مادية قد قدمتها الدولة لسد حاجة مواطنيها الذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تاركهم مصادر رزقهم، وبعض المواطنين أغلق محاله التجارية تأثرًا بانتشار المرض.
منحة وزارة القوى العاملة
قامت الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة بتقديم مساعدة مادية للمتضررين من الإجراءات التي قامت بها الدولة لعدم زيادة انتشار فيروس كورونا، فقد تخلت بعض الشركات عن الموظفين بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة، وعمال اليومية أيضًا تأثروا بتلك المحنة، ومن ثم قدمت الدولة دعم بقيمة ٥٠٠ جنيهًا، وتم صرف الدفعة الأولى في إبريل الماضي، والآن يتم صرف الدفعة الثانية للمستحقين.
طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الدفعة الثانية
بعد النجاح في طرف الدفعة الأولى من منحة العمالة، والتي قد أُصدر قرار بمنحها لمدة ثلاثة شهور، فالأن الكل يبحث عن كيفية الحصول على الدفعة الثانية من المنحة المقدمة للعمالة الغير منتظمة، وقد تحدث المسؤول عن وزارة القوى العاملة أن الدفعة الثانية سيتم صرفها في الأيام الجارية، وقد خصصت الوزارة رقم ١٤٢ للاستعلام عن أماكن صرف المنحة، و موعدها، كما قامت بتخصيص رقم للرسائل وهو ٢٠٣٠ يتم إرسال الاستعلام عليه، ويجيب إلكترونياً بأقرب فرع بريد لصرف المنحة، موعدها، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تخصيص أكثر من ٤ ألف فرع بريد للصرف الأعانات، مؤكدة على ضرورة عدم الازدحام ولبس الكمامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية.
اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية الان وزارة القوي العاملة
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