حقيقة مفاوضات وادي دجلة مع نجم الأهلي "المغضوب عليه"

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن مفاوضات نادي وادي دجلة مع حسام عاشور نجم وقائد النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في أعقاب أزمة اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء بسبب مهرجان اعتزاله.

وخرج ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة على الفور وأوضح حقيقة تلك الأنباء الخاصة بالتعاقد مع نجم الأهلي وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي"، لينفي أخبار اهتمام النادي الدجلاوي مع "عاشور" جملة وتفصيلا.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قرارًا بإلغاء توصيات لجنة التخطيط للكرة بالنادي بخصوص منح استثناءات لحسام عاشور بعد قراره باعتزال كرة القدم، وتقرر التراجع عن هذه الاستثناءات بشكل رسمي، وما فيه من إقامة مباراة اعتزال له وتحمل تكاليف معايشته في أوروبا، وعمله بقناة النادي.





وجاء قرار إدارة النادي الأهلي ضد حسام عاشور، بعد تصريحات اللاعب الهجومية ضد إدارة القلعة الحمراء، بسبب أزمة الاتفاق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية فيما يخص مهرجان اعتزاله، واتهامه للإدارة بالتراخي في إتمام الاتفاق مع مالك بيراميدز السابق.





وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تشير إلي تفكير حسام عاشور في التراجع عن قرار اعتزاله، والموافقة على احدي العروض المقدمة له لاستكمال مسيرته بالملاعب، خاصة وأنه كان يريد الاستمرار في الملاعب لاسيما وأنه عمره 34 عامًا ويستطيع العطاء لموسم آخر على الأقل.



