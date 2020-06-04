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انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:02 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
فجر مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حصول مسؤولي القلعة الحمراء على توقيع نجم الزمالك السابق.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، استطاع الحصول على توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر: "اللاعب وقع على عقود انتقاله بالفعل منذ عدة أيام في وجود مدير التعاقدات، من أجل ارتداء قميص المارد الأحمر بالموسم المقبل".

وتابع: "حسم موقف اللاعب بصورة نهائية مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بعد عرض الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالساعات القادمة".

وأكمل: "محمد إبراهيم رحب بالمفاوضات مع النادي الأهلي، منذ بداية الاتصالات معه، وجاء توقيعه على رغبات لإثبات حسن نواياه والرغبة في التواجد داخل ملعب التتش".

واختتم: "الساعات المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في هذا الأمر، ولكن بعد إبداء المدرب السويسري رأيه في الصفقة المنتظرة".

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أوصت الجهاز الفني للأحمر، بالتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، لتعويض الرحيل المحتمل للاعب رمضان صبحي بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف مصر المقاصة قادمًا من نادي الزمالك، بعد دخوله في عدة مشاكل مع إدارة ناديه، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

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