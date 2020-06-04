أوبك: دعمنا الاقتصاد العالمي بقوة في ظل أزمة كورونا

أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء في إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمي في ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتي تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا رفيعا.





وقال باركيندو - في تصريحات اليوم الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفني السابع للخبراء والتقنيين في دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفني بمثابة منصة للدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط.





وشدد باركيندو على حاجة صناعة النفط في العالم إلى اتخاذ إجراءات قوية في ظل الظروف الصعبة الراهنة لإعادة التوازن والاستقرار للصناعة.



