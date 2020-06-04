"شباب الصحفيين" إلى خالد علي: أنت أخطر من "كورونا" ويجب التخلص منك يا محامي الإرهابية

طالبت جبهة شباب الصحفيين، بالتحقيق العاجل فى البلاغات المقدمة ضد فارس التحرش الأول خالد علي بتهمة نشره أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة..مؤكدة الجبهة علي ان هناك عشرات البلاغات بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية» ضد من يدعى معرفة القانون والدفاع عن المظلومين.





من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "خالد علي أصبح محامي الجماعة الإرهابية، وهذا مثال لمن يتساءل عن ارتباط أشخاص إثارية ويسارية بجماعة الإخوان الإرهابية رغم اختلاف الفكر بينهم حيث يجمعهم هدف واحد وهو هدم الدولة".





وأضاف طوالة أن خالد علي المتحرش له رغبة فى زيادة دخله وبدأ فى الدفاع عن الإخوان والقيادات الإخوانية لأنهم يدفعون بسخاء ليس نظير أتعاب القانون والدفاع بل نظير نشر الأكاذيب حول التحقيقات لغل يد العدالة وتوجيه الرأي العام لتصديق الباطل الذي يدعيه المحامي المتحرش.





ووجهت الجبهة رسالة إلى الناشط الوهمي خالد علي: "أنت وأمثالك وباء محلى أخطر من كورونا يجب التخلص منه.. وبدلًا من أن تنشر الشائعات عليك أن تقول الحقائق وتدعو المواطنين للاستماع للمسئولين بالدولة الذين يتعاملون مع هذا الموضوع بكل شفافية مثل جميع شعوب العالم والتي لا يوجد فيها أشخاص كاذبين ومحرضين".