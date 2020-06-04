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إسبانيا تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
الخميس 04/يونيو/2020 - 05:28 م
وكالات
سجلت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و133 حالة.
وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 334 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240 ألفا و660.
وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد 2 في الإحصائية المنشورة يوم 31 مايو وصفر حالات في 1 و2 يونيو، ووفاة واحدة أمس الأربعاء.
وسبق أن أوضحت الوزارة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.
ويذكر أن طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، من البرلمان بالموافقة على التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يوافق النواب على طلبه للتمديد حتى 20 يونيو الجاري، بفضل دعم حزب المواطنين وأحزاب إقليمية أخرى.
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للنواب المحافظين الذين يعتزمون التصويت ضد التمديد: "الفيروس عدو ويجب علينا استخدام السياسة لمحاربته سويا".
وأضاف: "الأسوأ انتهى"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ساعدت في احتواء الفيروس.
وأشار سانشيز إلى أن هناك حاجة للاستمرار في الالتزام بالحذر، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.
ويعارض عدد من الأحزاب تمديد حالة الطوارئ، ويتهمون سانشيز بتدمير اقتصاد البلاد.
وتنص حالة الطوارئ الحالية على أنه لا يمكن للمواطنين مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه، ومن المتوقع أن تبقى حدود البلاد مغلقة حتى الأول من يوليو المقبل.
وكانت إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس، وسجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة ونحو 240 ألف حالة إصابة.
ومع ذلك، فإن الإحصاءات تتحسن بصورة مستمرة، ولم تسجل إسبانيا، الثلاثاء، حالات وفاة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.
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