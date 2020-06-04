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محافظ قنا: اهتمام رئاسي بمبادرة "حياة كريمة"

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:39 م
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك حرص من القيادة السياسية على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وهي أولى اهتمامات الدولة والمحافظة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الهدف من المبادرة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لها.

واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي للمشروعات التنموية والخدمات الاساسية التي تم الانتهاء منها والتي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة بمراكز ابو تشت وفرشوط ودشنا مشيرا الي اهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل اَي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القري بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل لمتابعة مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بالمحافظة والتي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510".

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مبادرة قنا حياة كريمة بوابة الفجر الصحة العالمية

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