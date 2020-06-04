عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن موقف مصر من التجارب الجارية للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).



وقال السيسي: إن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، والتعاون العلمي في هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية.



وأشار إلى حرص مصر منذ بداية الأزمة على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمي.



جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.