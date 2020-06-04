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طرابزون التركي يتراجع عن ضم بن شرقي

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أظهر نادي طرابزون سبور التركي اهتمام كبير بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى بن شرقي موافقته على فكرة الانضمام إلى طرابزون في الصيف القادم حسب ما ذكرت بعض التقارير الصحفية المغربية.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي طرابزون تراجع عن فكرة التعاقد مع اشرف بن شرقي في الصيف بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وأشارت التقارير إلى أن طرابزون تراجع عن الصفقة لأن النادي كان ينوي ضم بن شرقي في حالة رحيل أحد لاعبو الفريق في هذا المركز ولكن تأكد النادي من استمرار جميع لاعبيه في الموسم القادم.

يذكر أن أشرف بن شرقي هو الأخر أكد أنه يريد الاستمرار في صفوف نادي الزمالك بالموسم القادم وتراجع عن فكرة الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية اشرف بن شرقي

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