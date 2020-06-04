محافظ قنا: تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن المحافظة

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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماعًا موسعًا بقاعة كورنيش النيل لمناقشة ملف تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري ورؤساء مجالس المدن ومسئولي النظافة والتجميل.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع مع المسئولين احتياجات التشجير لمداخل المدن الرئيسية بكافة مراكز المحافظة سواء على الطرق الزراعية او الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيري للمداخل والشوارع وبشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.



كما ناقش خلال الاجتماع الأماكن والشوارع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد الأشجار العشوائية بها، موجها باختيار أنسب انواع الأشجار ذات الجدوى الاقتصادية والمظهر الجمالي المناسب وان تتحمل الحرارة العالية في فصل الصيف وزراعتها على مسافات متساوية مع استمرارية رعايتها وتوفير مصدر ري دائم لها لتستمر اطول فترة ممكنة.



كما ناقش الداودي امكانية تشجير الطرق المؤدية للمناطق الصناعية ومداخل المحافظة الرئيسية شرقا وشمالا وجنوبا، لافتا ان المحافظة تستهدف عمل مداخل رئيسية ذات طابع حضاري عالي من خلال زراعة اشجار خشبية بشكل جمالي مميز وبألوان موحدة، وأكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل تعزيز ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

