Advertisements

محافظ قنا: تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن المحافظة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماعًا موسعًا بقاعة كورنيش النيل لمناقشة ملف تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري ورؤساء مجالس المدن ومسئولي النظافة والتجميل.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مع المسئولين احتياجات التشجير لمداخل المدن الرئيسية بكافة مراكز المحافظة سواء على الطرق الزراعية او الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيري للمداخل والشوارع وبشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.

كما ناقش خلال الاجتماع الأماكن والشوارع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد الأشجار العشوائية بها، موجها باختيار أنسب انواع الأشجار ذات الجدوى الاقتصادية والمظهر الجمالي المناسب وان تتحمل الحرارة العالية في فصل الصيف وزراعتها على مسافات متساوية مع استمرارية رعايتها وتوفير مصدر ري دائم لها لتستمر اطول فترة ممكنة.

كما ناقش الداودي امكانية تشجير الطرق المؤدية للمناطق الصناعية ومداخل المحافظة الرئيسية شرقا وشمالا وجنوبا، لافتا ان المحافظة تستهدف عمل مداخل رئيسية ذات طابع حضاري عالي من خلال زراعة اشجار خشبية بشكل جمالي مميز وبألوان موحدة، وأكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل تعزيز ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصحة العالمية اصل 50

أخبار تهمك

بالمستندات.. الكشف عن حجم تبرعات تركي آل الشيخ لـ "الأهلي"

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الدبابة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تنفذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق الحيوية والشوارع

الأقصر تواصل حملاتها لنظافة تطهير الشوارع بسبب كورونا (صور)

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

انهيار 4 منازل وإصابة 12.. حصيلة الطقس السيء بقنا

تطهير المنشآت الحكومية والميادين بالبحيرة ضد كورونا (صور)

استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالبحيرة (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

03:58 م

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين