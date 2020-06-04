"عودة التقلبات".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.



طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية

- نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.



- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.



الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة غدا الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى.



وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد يوم الجمعة، طقسا معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما طقس لطيف على سواحل الشمالية والشرقية.



أكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، وتتمثل في ظهور شبورة كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.







وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وبالنسبة لدراجات الحرارة غدا الجمعة، العظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.





