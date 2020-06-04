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الاتفاق السعودي يحسم صفقة هوساوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن سنوسي هوساوي لاعب فريق الجبلين وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، وسينضم اللاعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادرها الخاصة أن اللاعب سيمثل صفوف الاتفاق لمدة ثلاثة أعوام، وأن المفاوضات بين إدارة الاتفاق واللاعب سنوسي هوساوي، جاءت بعد أن أوصى خالد العطوي، مدرب الفريق، بضم اللاعب.

وسبق لسنوسي هوساوي أن مثل أندية الأهلي وأحد والجبلين، ويجيد اللاعب اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

وفي سياق آخر، كشفت عدة تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر حسم مصير البطولة، بعد فترة طويلة من إيقافها بسبب كورونا.

وكان النشاط الكروي قد توقف في المملكة العربية السعودية، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكان الإعلامي السعودي سعود المشعل، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكد من خلالها عن اقتراب إلغاء الدوري السعودي للمحترفين.

حيث قال:" مصدر موثوق :الدوري السعودي تم إلغاؤه وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.


 

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