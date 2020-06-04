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"الصحة" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة لكورونا في المملكة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 1975 حالة؛ حيث تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في أعداد الإصابات الجديدة بتسجيلها 675 حالة بها، من أصل 1975 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ286 حالة، ثم جدة 259 حالة، والمدينة المنورة 124 حالة، والهفوف 112 حالة، والدمام 53 حالة، والقطيف 49 حالة، والطائف 42 حالة، وتبوك 36 حالة، والجبيل 31 حالة، والخبر 26 حالة، وبيش 21 حالة، والمبرز وحائل 17 حالة لكلٍ منهما، وخميس مشيط وخليص 15 حالة لكلٍ منهما، وينبع 14 حالة، والخرج 12 حالة، وأبها 11 حالة، ونجران 10 حالات، ورماح 9 حالات، وحريملاء 8 حالات، والظهران 7 حالات.

ثم جاءت الجفرو وبريدة والمجمعة 6 حالات لكلٍ منها، وبقيق وشرورة وعفيف 5 حالات لكلٍ منها، والمجاردة وصبيا والدرعية والسليل وساجر وثادق 4 حالات لكلٍ منها، والعيون والعقيق وأحد رفيدة ورأس تنورة وصفوى وجازان والقويعية وضرماء وحوطة بني تميم 3 حالات لكلٍ منها.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كلٍ من: قلوى ومحايل عسير وبيشة وبقعاء وليلى والدوادمي والزلفي وحوطة سدير ورفائع الجمش وشقراء، وتسجيل حالة واحدة في كلٍ من: المندق والقرى وبلجرشي وسكاكا والعيص والعلا والقوز والمظيلف والنعيرية وحفر الباطن والدرب والدائر وصامطة والليث والكامل ويدمه والدلم والحريق ورويضة العرض وواد الدواسر وضباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1975 إصابة و 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 806 حالات تعافٍ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 68,965، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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