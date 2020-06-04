السعودية تتبرع بـ 150 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا





الأمير فيصل بن فرحان

الأمير فيصل بن فرحان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1975 إصابة و 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 806 حالات تعافٍ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 68,965، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قدمت المملكة العربية السعودية 150 مليون دولار لدعم الجهود العالمية في الحصول على لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ولتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة للمرض.وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين: إن الحفاظ على حياة الجميع وحمايتهم من الخطر الكبير للفيروس يعد مهمة سامية، تستحق منا جميعًا المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، لعالمنا وللأجيال القادمة.وأضاف: "قدمت السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر من 81 دولة، وذلك لتحقيق سبل العيش الكريم، وتوفير الرعاية الصحية".وأكد على دعمِ حكومة بلاده للأعمال النبيلَة التي يقوم بِها التحالف، وَعلَى الجهودِ التي يبذلُهَا في حِماية الأرواح وتقليل مخاطرِ انتشارِ الأوبئة وما يتبعها من آثار صحية واجتماعية، مضيفًا: "ويثبت لنا أكثر من أَي وقت مضى، الحاجة الملحة لتكاتفنا جميعًا والالتزام بمسؤولياتنا تجاه الإنسانية لِموَاجهة هذه التحديات الْمشتركة".وتابع: ساهمت السعودية في عام 2016 بقِيمة "خمسة وعشرِين مليون دولار"، لدعم جهود التحالف"، مؤكدًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة الافتراضية لمجموعة العشرِين، بأَن الْمحافظة علَى صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة وَمقَدمَة أولوِياتهَا.