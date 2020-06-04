بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وتصدر سهم هبط سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية بنسبة الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 8.5% وبسعر 0.417جنيه، ثم سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 5.6% وبسعر 5 جنيه





وجاء في المركز الثالث سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 4% وبسعر 7.1 جنيه ، ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4% وبسعر 2.8جنيه ، وأخيراً سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.5% وبسعر 5.3 جنيه .









وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.



