Advertisements

الإمارات تسارع في تقديم الدعم الكامل لدول العالم لمكافحة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
وكالات

تمثل الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على إطلاق مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق، بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى استجابة الحكومة الإماراتية لتداعيات المرحلة الراهنة عبر المبادرة إلى الإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد فيروس كورونا، وذلك في تحرك استباقي سريع، ويعتمد هذا التحرك على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.

هذا وأطلقت الحكومة الاتحادية الإماراتية ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة كورونا، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وكانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.

ومحليا،  يُحسب لدولة الإمارات حرصها على المحافظة نسبياً على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته "خطا أحمر" رغم الظروف الطارئة، التي يعشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كورونا، الذي أثر على اقتصادات العديد من دول العالم.

وكانت بداية قصة النجاح مع مقولة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "لا تشلّون هم"، وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الإماراتية على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على أرض الإنسانية، والتي أثبتت الأزمة أنها دولة تقوم على أسس متينة وراسخة من قيم التسامح والتآخي الإنساني، التي زرعها في نفوس أبناء الإمارات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس الدعم الكامل الإمارات

أخبار تهمك

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات.. الكشف عن حجم تبرعات تركي آل الشيخ لـ "الأهلي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ ربع ساعة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الدبابة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

5 مواقف لا تنسى لمحمد بن زايد في مكافحة كورونا

بالتضامن والأمل.. إنسانية الإمارات تواجه وباء كورونا عالمياً

الإمارات تؤكد دعم كل تحرك "دولي جماعي" لمواجهة كورونا

أنشأت ثاني أكبر مركز طبي في العالم للكشف عن الكورونا.. 6 نجاحات للإمارات في الأزمة

صحيفة: الإمارات عززت آمال العالم بأنه قادر على كبح فيروس كورونا

صحيفة: الإمارات تفوقت على معظم دول العالم في مكافحة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

03:58 م

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين