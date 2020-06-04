الإمارات تسارع في تقديم الدعم الكامل لدول العالم لمكافحة كورونا





تمثل الأزمة العالمية لجا ئحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على إطلاق مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق، بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.





وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى استجابة الحكومة الإماراتية لتداعيات المرحلة الراهنة عبر المبادرة إلى الإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد فيروس كورونا، وذلك في تحرك استباقي سريع، ويعتمد هذا التحرك على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.





هذا وأطلقت الحكومة الاتحادية الإماراتية ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة كورونا، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية.





وكانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.





ومحليا، يُحسب لدولة الإمارات حرصها على المحافظة نسبياً على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته "خطا أحمر" رغم الظروف الطارئة، التي يعشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كورونا، الذي أثر على اقتصادات العديد من دول العالم.





وكانت بداية قصة النجاح مع مقولة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : "لا تشلّون هم"، وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الإماراتية على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على أرض الإنسانية، والتي أثبتت الأزمة أنها دولة تقوم على أسس متينة وراسخة من قيم التسامح والتآخي الإنساني، التي زرعها في نفوس أبناء الإمارات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



